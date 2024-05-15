В ГД рассказали, что будут обсуждать Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в ходе встречи вопросы глобальной и региональной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мельникова, санкции против РФ и торговые войны против КНР заставляют включать торговые вопросы в повестку дня двух лидеров.

«Визит очень важный с точки зрения того, что мир сейчас переживает тектонические изменения, ... Вопросы торгово-экономического сотрудничества, безусловно, тоже будут активно обсуждаться, у нас оно очень активно развивается», — поделился вице-спикер Госдумы.

Мельников добавил, что в прошлом году товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей и превысил $240 млрд.

До этого издание The Economist писало, что частые встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют об укреплении отношений между государствами.