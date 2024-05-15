Захарова заявила, что Москва и Анкара поддерживают диалог по спецканалам

Россия поддерживает диалог с Турцией по специальным каналам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о возможной подготовке к перевороту в Турции.

Во вторник вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Минюста Йылмаза Тунча и руководителя Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына. Как отмечает газета Dünya, это произошло на фоне заявлений лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможной подготовке к перевороту в стране. Один из журналистов спросил у Захаровой, будет ли Москва помогать Анкаре, как делала это во время путча 2016 года.

"Коль скоро вы напомнили о том самом случае, я тоже напомню, что тогда это было сделано не публично, не в микрофон и не для того, чтобы повышать свои какие-то рейтинги или красоваться, а конструктивно по соответствующим каналам. И такой диалог мы традиционно поддерживаем с нашими турецкими коллегами", - ответила она.

Захарова не стала комментировать, кто может стоять за попыткой путча.

"Если будет какая-то дополнительная информация, я с вами поделюсь", - добавила она.

Попытка государственного переворота в Турции

Группа заговорщиков из числа военных и гражданских 15 июля 2016 года предприняла попытку переворота в Турции с целью свержения законного правительства и Эрдогана. В результате двухдневного противостояния погибли 252 человека, 2,2 тысячи получили ранения. Турецкие власти обвиняют в подготовке путча проповедника Фетхуллаха Гюлена, главаря организации ФЕТО, объявленной Анкарой террористической. Гюлен проживает в США.