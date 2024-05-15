Захарова заявила об обрушении популярности Санду после интервью Дудю*

Интервью президента Молдавии Майи Санду Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом) обрушило ее рейтинги среди населения страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Деловая газета «Взгляд»

«Это, конечно, интервью, где встретились два одиночества. Абсолютно диалог на равных я бы назвала. Но, собственно говоря, это интервью уже прокомментировали в самой Молдавии. Мне кажется, его разобрали на просто десятки мемов. Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот, - сказала дипломат. - Заявления вызвали просто оторопь у молдаван, потом эта оторопь перешла в насмешки, в упреки в некомпетентности, в лицемерии». ТАСС

Ранее в интервью Санду заявила, что Молдавия не сдастся в случае нападения России, и сообщила о невозможности иметь хорошие отношения с Кремлем. Газета.Ru