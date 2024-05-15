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Захарова заявила, что в странах Запада не наказывают за нападения на диппредставительства

В Соединенных Штатах и ряде западных стран не наказывают за нападение на дипломатические представительства, РФ в этой связи напоминает об обязанностях принимающей стороны по обеспечению безопасности дипломатов иностранных государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: в странах Запада не наказывают за нападения на диппредставительства
© ТАСС
"Нам остается лишь напомнить об обязанностях принимающей стороны обеспечивать безопасность находящихся на ее территории дипломатических представительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами, - указала она. - Мы рассчитываем на то, что здравомыслящие люди в США нас услышат, но также хотели бы, чтобы услышали и не только в США, но и в других западных странах, где нападения на российские дипломатические, консульские представительства, да в том числе и на дипломатов, осуществляются, к сожалению, регулярно. И <...> регулярно те, кто это совершил, остаются либо ненайденными, либо ненаказанными".

В этой связи дипломат напомнила о вооруженном нападении на дипмиссию Кубы в Вашингтоне 30 апреля 2020 года.

"Нападавшего тогда задержали, после чего долгих четыре года шло следствие. Этот процесс завершился лишь 1 мая текущего года, когда американским судом был вынесен оправдательный приговор обвиняемому", - резюмировала Захарова.

Также она напомнила, что "24 сентября 2023 года на территорию посольства Кубы в Вашингтоне были брошены две бутылки с горючей смесью".

"Показательно, что американские правоохранительные органы до сих пор не обнаружили и не задержали преступника. Мы разделяем публичные оценки, которые дали этому приговору наши кубинские коллеги", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Получается, что пресловутая американская Фемида может прикрыть любого, кто совершит подобные преступления против дипломатических учреждений государств. где у власти находятся неугодные Вашингтону правительства", - заключила Захарова.

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Мария Захарова
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