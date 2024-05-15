Захарова: в странах Запада не наказывают за нападения на диппредставительства

В Соединенных Штатах и ряде западных стран не наказывают за нападение на дипломатические представительства, РФ в этой связи напоминает об обязанностях принимающей стороны по обеспечению безопасности дипломатов иностранных государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам остается лишь напомнить об обязанностях принимающей стороны обеспечивать безопасность находящихся на ее территории дипломатических представительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами, - указала она. - Мы рассчитываем на то, что здравомыслящие люди в США нас услышат, но также хотели бы, чтобы услышали и не только в США, но и в других западных странах, где нападения на российские дипломатические, консульские представительства, да в том числе и на дипломатов, осуществляются, к сожалению, регулярно. И <...> регулярно те, кто это совершил, остаются либо ненайденными, либо ненаказанными".

В этой связи дипломат напомнила о вооруженном нападении на дипмиссию Кубы в Вашингтоне 30 апреля 2020 года.

"Нападавшего тогда задержали, после чего долгих четыре года шло следствие. Этот процесс завершился лишь 1 мая текущего года, когда американским судом был вынесен оправдательный приговор обвиняемому", - резюмировала Захарова.

Также она напомнила, что "24 сентября 2023 года на территорию посольства Кубы в Вашингтоне были брошены две бутылки с горючей смесью".

"Показательно, что американские правоохранительные органы до сих пор не обнаружили и не задержали преступника. Мы разделяем публичные оценки, которые дали этому приговору наши кубинские коллеги", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Получается, что пресловутая американская Фемида может прикрыть любого, кто совершит подобные преступления против дипломатических учреждений государств. где у власти находятся неугодные Вашингтону правительства", - заключила Захарова.