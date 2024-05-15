В Совбезе ООН 20 мая обсудят обстрелы Белгорода

Российская делегация поднимет тему украинских обстрелов российских гражданских объектов, при которых используется западное вооружение, на заседании Совета Безопасности ООН 20 мая. Его анонсировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, выступая в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома после украинского удара.

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"Заседание Совбеза ООН и рассмотрение вопроса на площадках ОБСЕ и других организаций - это формы, над которыми мы сейчас работаем. Массовая гибель гражданского населения - это вызов. Здесь явно видно, кто применял вооружение, и этим действиям должны быть даны правовые оценки", - приводит его слова ТАСС.

Родион Мирошник подчеркнул, что намеренный обстрел гражданской инфраструктуры - это военное преступление, за которое предусмотрена соответствующая ответственность. При этом он отметил, что этом районе города располагаются только жилые дома, никакой военной инфраструктуры нет и в помине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что удары по Белгороду еще раз подтверждают, что Киев потерял представление о человечности.