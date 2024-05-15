Захарова связала визит Блинкена в Киев с тревожной ситуацией на фронте

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев говорит о том, что положение дел украинских войск на фронте вызывает тревогу в администрации президента США Джо Байдена. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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14 мая Блинкен прибыл в Киев. В Госдепе США отмечали, что целью визита является встреча с Владимиром Зеленским для обсуждения «обновленной информации о боевых действиях» на фоне российского наступления в Харьковской области. Как отмечал источник Reuters, своим приездом госсекретарь хотел «послать мощный сигнал уверенности украинцам, которые находятся в очень трудном положении».

«Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи Вооруженных сил Украины вызывают все более серьезную тревогу в администрации Байдена. У них же выборы в Америке, им нужно предоставить своим избирателям некий отчет, куда пошли сотни миллиардов долларов», — сказала Захарова.

Дипломат также обратила внимание на слова Блинкена о том, что новые поставки американского оружия помогут Киеву удержать фронт на востоке страны и «держать под угрозой российские силы». Во время пресс-конференции в Киеве госсекретарь сообщил, что предоставляемая США помощь будет увеличиваться. 16 мая военный комитет НАТО проведет встречу министров обороны стран блока, чтобы рассмотреть вопрос передачи ВСУ дополнительных комплексов ПВО.

«США продолжают выкручивать руки своим так называемым союзникам, требуя от них решения поставленной задачи. Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена», — заключила Захарова.

Напомним, что российские военные уже несколько дней ведут наступление в Харьковской области. 12 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Позднее стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские силы контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 км от Харькова.