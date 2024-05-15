ЦИК назначил дату Единого дня голосования

Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова.

«8 сентября у нас Единый день голосования, в этом году – 8 сентября», – заявила она.

Также в ходе заседания Памфилова представила проект логотипа предстоящего Единого дня голосования.

«На предстоящий Единый день голосования мы предлагаем новый проект, я подчеркиваю, что это проект логотипа. <…> Подчеркну, что это не окончательный вариант, уважаемые, дорогие коллеги, мы его вам сейчас вышлем. Обсуждайте, смотрите, давайте предложения, но мы вам как проект предлагаем именно вот так», – сказала председатель ЦИК.

Проект логотипа выполнен в трех цветах – белом, красном и синем.