Захарова: РФ ответит молниеносно, если на Западе примут меры против российских СМИ

Россия ответит молниеносно и крайне болезненно, если Запад примет меры в отношении российских СМИ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны Евросоюза, неважно - коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры. Вот до этого они ощущали нашу любовь, теперь придется ощутить и ответные меры, - сказала она. - Ровно так же, как мы отвечали на притеснения российских журналистов и ранее, мы ответим молниеносно и крайне болезненно для западников".