Рябков заявил, что США предупреждали РФ о полете Блинкена в Киев

Вашингтон предупредил Москву о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев незадолго до того, как тот состоялся. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Незадолго до выезда этой группы в Киев мы получили соответствующую информацию", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о том, было ли российской стороне заранее известно о поездке Блинкена.

Однако в этом контексте Рябков отметил, что диалога с США о содержательной части происходяшего между властями Вашингтона и Киева "нет и в принципе его быть не может".

"Потому что то, что мы доводим до американцев в связи с их все более глубокой вовлеченностью в происходящее на Украине, и то, что мы им излагаем в виде предостережений, демаршей, - это несколько другой жанр, - продолжил замминистра. - Он во многом противоположен диалогу, который дипломаты ведут в интересах поиска решений".

Блинкен во время визита на Украину 14-15 мая пообещал киевским властям больше помощи от Запада и заявил, что "предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об этом визите и "нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах". Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта поездка свидетельствовала о том, что положение дел на фронте вызывает тревогу в Администрации президента США Джо Байдена.