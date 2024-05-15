Путин назначил врио губернаторов в пяти регионах

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в регионах России, говорится на сайте Кремля. Это касается субъектов, глав которых накануне назначили в Аппарат президента и правительство РФ.

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В частности, врио губернатора Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных. Он будет занимать данную должность вместо Антона Алиханова, который теперь возглавляет Минпромторг РФ.

Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса. Раньше на данной должности был Сергей Цивилев, однако он теперь является министром энергетики.

Алексея Смирнова назначили врио губернатора Курской области вместо Романа Старовойта, который теперь возглавляет министерство транспорта. Кроме того, в Тульской области временно исполняющим обязанности губернатора назначили Дмитрия Миляева. Глава региона Алексей Дюмин стал помощником президента России.

Также президентом подписан указ о назначении Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края. Возглавлявший субъект Михаил Дегтярев назначен министром спорта РФ.

Ранее сообщалось, что Путин назначил новым министром обороны РФ Андрея Белоусова.