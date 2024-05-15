В Китае назвали главные ожидания от визита Путина в Китай

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай будет иметь значение не только для двусторонних отношений, но и для всего мира. Об этом заявили опрошенные изданием Global Times китайские политологи.

Владимир Путин посетит с государственным визитом Китай 16–17 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта зарубежная поездка станет для него первой после вступления в должность главы государства.

Китайские политологи выразили уверенность, что к визиту главы России в Пекин будет приковано внимание всего международного сообщества.

Мир обратит внимание на встречу руководителей России и Китая, поскольку стратегические связи между двумя крупными державами будут ощутимо влиять на международную арену, уверен аналитик из шанхайского Государственного института международных обменов и юридического сотрудничества ШОС Цуй Хэн.

В свою очередь научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ян Цзинь предложил ценить места, которые будет посещать российский лидер, чтобы более точно понять перспективные сферы двустороннего диалога.

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Аналитики ожидают развития сотрудничества между Россией и Китаем в энергетике, авиастроении, химической промышленности, а также в сфере образования. При этом важными темами переговоров станут украинский кризис, а также координация позиций двух стран по таким горячим точкам, как палестино-израильский конфликт, уверены они.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в состав делегации будут включены кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава РЖД Олег Белозеров, а также главы Центробанка, «Росатома», «Роскосмоса» и представители российских бизнес-кругов. Приоритет будет отводиться торгово-экономическому сотрудничеству, подчеркнул он.