Мишустин призвал кабмин действовать в едином строю

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал новый кабинет министров действовать в едином строю.

Во время заседания правительства Мишустин призвал кабинет министров действовать в едином строю без пауз.

Он также поздравил членов правительства с назначением и отметил, что им предстоит оправдать доверие президента и граждан страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 15 мая, премьер-министр проводит первое заседание кабмина в новом составе.

Ранее Мишустин заявил, что основная задача правительства — выполнение нового указа по национальным целям развития России.