Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты

Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил в интервью «Синьхуа» российский лидер Владимир Путин.

По его словам, сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.

«Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что первоочередное значение для России имеет качество, эффективность развития всех сфер и рост благосостояния граждан.

Ранее Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти будут добиваться повышения доходов россиян.