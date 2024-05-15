Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты

Путин: Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты
Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил в интервью «Синьхуа» российский лидер Владимир Путин.
По его словам, сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.
При этом он подчеркнул, что первоочередное значение для России имеет качество, эффективность развития всех сфер и рост благосостояния граждан.
Ранее Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти будут добиваться повышения доходов россиян.