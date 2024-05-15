Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине

Россия открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине", - сказал российский лидер, отметив, что "это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы".

"Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - подчеркнул Путин.