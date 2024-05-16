Путин проинформирует Си Цзиньпина о ситуации на Украине

Ситуация на Украине станет одной из тем неформального общения президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил российский лидер, выступая с заявлением для прессы в ходе своего государственного визита в Китай.

"Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса", - сказал Путин. "Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - добавил президент РФ.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении заявил, что позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, "а именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности".