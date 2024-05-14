Прекратить противостояние России и Украины на поле боя можно лишь отправив украинского лидера Владимира Зеленского на свалку истории. Такое заявление сделал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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«Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этом конфликте, к которому США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет. Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают — на свалку истории», — передает РИА Новости заявление Небензи.

Дипломат подчеркнул, что именно решением данного вопроса в настоящее время занимается Россия. По его мнению, простых украинцев бросили в бессмысленную мясорубку, которая не отражает интересов страны.

Небензя ранее заявил, что если Украина продолжит атаки на Запорожскую АЭС, то обострится риск ядерной катастрофы регионального и даже глобального масштаба, передает телеканал 360. Он призвал МАГАТЭ, и здравомыслящих членов международного сообщества приложить все усилия для спасения мира от происшествия.