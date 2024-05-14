Мишустин произвел первое назначение на должности премьер-министра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева - бывшего вице-губернатора Петербурга. Распоряжение об этом подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, Российской Федерации. Позже работал в правительстве Ленинградской области в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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В феврале 2023 года с поста главы ФТС был освобожден Владимир Булавин. С тех пор временно исполняющим обязанности был его первый заместитель Руслан Давыдов.