Мишустин обознал основную задачу правительства

Основная задача российского правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи членов нового состава кабмина с президентом России Владимиром Путиным. Транслировали совещание в Telegram-канале Кремля.

Путин провел совещание вечером 14 мая. Российский глава обозначил, что впереди у правительства «много задач». Он призвал действовать вместе с депутатами Госдумы и с регионами страны.

14 мая Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.