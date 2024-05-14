Россия выступила против присутствия МУС в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных наций Василий Небензя назвал Международный уголовный суд ООН марионеточной инстанцией. Он заявил, что никакого отношения к правосудию МУС не имеет и не видит смысл в их присутствии на заседаниях.

«Позиция РФ в отношении в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Мы не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств», — цитируют слова Василия Небензи РИА Новости.

Нарышкин рассказал, возможен ли крупномасштабный военный конфликт

Небезя подчеркнул, что наглядным примером правильности озвученный оценки является деятельность МУС в Ливии, где преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции, организацию не заинтересовали.