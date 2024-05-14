Путин назначил Нарышкина директором СВР

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки (СВР). Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Нарышкин занимает эту должность с 5 октября 2016 года.

Ранее Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников. Помимо Цивилева ими стали министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.