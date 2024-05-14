$91.36-0.2798.67-0.18
Войти в почту

Путин назначил Нарышкина директором СВР

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки (СВР). Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Путин назначил Нарышкина директором СВР
© globallookpress.com

Нарышкин занимает эту должность с 5 октября 2016 года.

Ранее Путин назначил Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Госдума во вторник утвердила все 16 предложенных кандидатур на должности министров правительства Михаила Мишустина. В том числе в состав кабмина вошли пять новых участников. Помимо Цивилева ими стали министр транспорта Роман Старовойт, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также министр спорта Михаил Дегтярев.

Политика
Оксана Лут
Антон Алиханов
Михаил Мишустин
Роман Старовойт
Михаил Дегтярев
Андрей Белоусов
Сергей Нарышкин
Владимир Путин
СВР России
Госдума
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости