Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова

На сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин назначил новым министром обороны РФ Андрея Белоусова.

Отмечается, что президент уже подписал указы о назначении Белоусова, а также других членов Правительства России.

«Глава государства назначил <...> Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации», — сказано в сообщении Кремля.

Напомним, что 12 мая Путин предложил на пост министра обороны кандидатуру Белоусова. Ранее 65-летний Белоусов занимал должность помощника президента по экономическим вопросам, министра экономического развития, директора департамента экономики и финансов Аппарата правительства, генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также работал в Российской академии наук.

При этом Сергей Шойгу, прошлый министр обороны, был назначен секретарем Совета безопасности России.