Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о выборах на Украине. У себя в Telegram-канале она указала, что ей страшно представить, о каких именно «условиях» он говорит.

Ранее Блинкен заявил, что выборы президента на Украине пройдут, когда «украинцы согласятся, что условия позволяют». Комментируя это, Захарова отметила, что США «по-разному глумились над молодой украинской государственностью». По ее словам, в стране был третий «тур» президентских выборов и «покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота».

«А вот выборов в "подходящих для украинцев условиях" еще не было. Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?» — заключила Захарова.

Напомним, что президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить.