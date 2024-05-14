В зале пленарных заседаний Госдумы перед выступлением кандидата на пост министра энергетики РФ Сергея Цивилева внезапно замигал свет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел, когда кандидатуру Цивилева представлял полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал собравшихся не беспокоиться.

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«Не переживайте. Вот смотрите, чем отличается человек от техники, а тем более искусственного интеллекта. Поглядите, в зале сколько депутатов, а здесь начинает уже мигать. Вот вам наследие [Анатолия] Чубайса», — отметил спикер Госдумы.

Напомним, что Анатолий Чубайс с 1991 года занимал ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях. Он являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.