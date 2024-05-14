Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков считает самой важной частью визита президента РФ Владимира Путина в КНР неформальную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудят Украину. ТАСС

По его словам, вечером 16 мая лидеры двух стран прогуляются по парку рядом с дворцом и попьют чаю. «А затем состоятся неформальные переговоры, в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон», — отметил Ушаков. RT на русском

Он добавил, что Путин и Си Цзиньпин подпишут совместные договоры, согласно которым будет утверждена роль двух стран в установлении честного миропорядка. Ura.Ru