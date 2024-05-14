Стало известно, какие министры сохранили посты в новом правительстве

Государственная Дума во вторник, 14 мая, утвердила список министров в составе нового правительства. Ряд министров сохранил свои должности, пишет «Прайм».

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин в субботу, 11 мая, представил в нижнюю палату парламента предложения по новому составу правительства. Кроме того, ряд кандидатов предложил президент России Владимир Путин.

Журналисты отметили, что Антон Силуанов остался на посту министра финансов. Должность министра экономического развития сохранил Максим Решетников, который вошел в состав правительства в 2020 году.

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Антон Котяков остался министром труда и социальной защиты. Он получил эту должность в 2020 году, до этого занимал пост замглавы Минфина.

Госдума также утвердила переназначение Михаила Мурашко — главой Минздрава, Ольги Любимовой — главой Минкульта, Сергея Кравцова — главой Минпросвещения.

Максут Шадаев остался главой Минцифры, Ирек Файзуллин — Минстроя, Алексей Чекунков — главой Минвостокразвития, Валерий Фальков — главой Минобрнауки, Александр Козлов — главой Минприроды.