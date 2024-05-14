Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития РФ

Госдума приняла постановление об утверждении Максима Решетникова министром экономического развития России. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Утвердить Решетникова Максима Геннадьевича министром экономического развития РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ», – отмечается в документе.

Ранее комитет Государственной думы по экономической политике поддержал кандидатуру Решетникова на эту должность и рекомендовал утвердить данную кандидатуру.

В ходе заседания Решетников обозначил основные задачи работы министерства на ближайшие шесть лет.

«Деятельность министерства, как и всего правительства, будет направлена на достижение национальных целей, которые утверждены президентом страны. В этой работе Минэкономразвития продолжит выступать как оперативный и стратегический штаб, готовить макроэкономический прогноз на разных временных горизонтах, анализировать риски социально-экономического развития и сопровождать работу по управлению ими», – сказал Решетников.

По его словам, министерство будет и дальше координировать работу по формированию новых национальных проектов и государственных программ, а также в целом по достижению национальных целей.