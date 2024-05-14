Госдума утвердила Алиханова министром промышленности и торговли

Госдума проголосовала за утверждение губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ. Ранее профильный комитет - по промышленности и торговле - рекомендовал палате утвердить Алиханова на этот пост. ТАСС

«„За“ проголосовало 400 депутатов, „против“ и воздержавшихся не было», — гласят данные голосования. Ura.Ru

Ранее пост министра промышленности и торговли занимал Денис Мантуров. Накануне он был назначен первым вице-премьером России. RT на русском