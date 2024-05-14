Госдума утвердила Алиханова министром промышленности и торговли

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Антона Алиханова министром промышленности и торговли Российской Федерации.

«Утвердить Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

Алиханов с 2017 года занимает пост губернатора Калининградской области.

«Коллеги, хочется отметить, что с приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано для того, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону», – отметил в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Алиханова на должность министра промышленности и торговли России.