Нарышкин рассказал, возможен ли крупномасштабный военный конфликт

Кандидат на пост директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что часть «политиков-евроатлантистов» может развязать крупномасштабный военный конфликт в своих интересах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пленарного заседания Совета Федерации. По словам Нарышкина, у СВР есть информация о том, что некоторые «политики-евроатлантисты» считают возможным начало такого конфликта. При этом какие конкретно политики придерживаются такого мнения, Нарышкин не уточнил.

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — заявил он.

Нарышкин также добавил, что если западный блок посчитает такой конфликт «выгодным и безопасным», то у России есть «веские основания» считать, что крупномасштабное столкновение станет возможным.

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«Хотелось бы сказать, что в мире существуют по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развязывания такого конфликта... в том числе и с использованием ядерного оружия. Служба внешней разведки России вместе с партнерскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере», — добавил он.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос о контактах с главой ЦРУ.