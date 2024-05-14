Колокольцев заявил о подготовке реформы в миграционной сфере

МВД России готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России. Об этом в Совете Федерации заявил кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев. ТАСС

При этом и.о. главы МВД РФ предостерег от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер в отношении мигрантов. Иностранными гражданами в России совершается всего 4 процента преступлений, подчеркнул Владимир Колокольцев. Российская газета

В апреле представители пяти фракций Государственной думы России внесли на рассмотрение палаты законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции. RT на русском