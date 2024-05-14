Депутаты не задали ни одного вопроса кандидату в министры транспорта

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания не стали задавать вопросы кандидату в министры транспорта страны Роману Старовойту. Об этом пишет ТАСС.

© Wikipedia

В соответствии с процедурой сразу после выступления претендента на должность министра представители парламентских фракций должны задать вопросы о рабочих планах кандидата. До того как 14 мая в законодательном органе не выступил Старовойт, этот порядок сохранялся в отношении всех претендентов. Всего к текущему моменту депутаты успели выслушать 10 человек, за исключением Старовойта.

При этом в своей речи кандидат в министры транспорта заявил, что его знания и опыт помогут ему справиться с новыми обязанностями в случае назначения. В то же время он попросил законодателей поддержать его кандидатуру.

«Уважаемые коллеги, а вот, исходя из такой постановки, есть необходимость в вопросах?» — поинтересовался спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Присутствовавшие в зале депутаты согласились с председателем ГД РФ, не став задавать Старовойту дополнительные вопросы. Володин, в свою очередь, назвал претендента на пост министра транспорта пришедшим из региона профессионалом.

В 2019 году Старовойт был избран губернатором Курской области. До этого ему довелось занимать пост заместителя министра транспорта РФ и руководить Федеральным дорожным агентством (Росавтодором).