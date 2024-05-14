Отъезд исполнителя из РФ парламентарий назвал «последней информацией о нём в российском пространстве».

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов сравнил Николая Васильева с «лужей с нечистотами, которую уже вытерли и забыли».

«Событием это не является, поскольку это элементарная гигиеническая процедура для страны. Никто не хвастается, что помыл руки или вымыл пол. В данном случае, убрали грязь с некого пространства, поскольку сам по себе этот так называемый рэпер никакой ценности и значения для нашей страны не имеет. Я, как лейтенант российской армии, могу сказать, что мне таких солдат не надо. Он не будет правильно принят в коллективе, у нас таких нет. Есть те, кто готовы пошутить, но не таким кринжовым способом. Вопрос, как он смог это сделать, но надо обратиться к правоохранительным органам, чтобы поставить его в розыск, и он просто назад не смог приехать. То, что он уехал — это, наверное, последняя информация о нём в российском пространстве. Некая лужа с нечистотами, которую уже вычистили, вытерли и все про неё забыли».

Музыкант прославился после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Он пришёл в заведение в одном носке. После этого артист был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Когда рэпер вышел из СИЗО, его арестовали снова, уже за неповиновение полиции и отправили под стражу на 10 суток. Одновременно Vacio вручили повестку в военкомат.

Рэпер Vacio получил повестку и уехал из России

Адвокат исполнителя обратил внимание на то, что его подзащитный считает службу в армии почётной обязанностью, а также любит и поддерживает родину. Позже появилась информация, что Рэпер Vacio, который должен был пойти в армию после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, уехал из России. «СтарХиту» стало известно, что сейчас он находится в Соединённых Штатах. «У него была повестка на 13 мая», — прокомментировал изданию источник.