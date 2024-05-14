Володин отчитал ответственных за просвещение

Кандидата на пост министра просвещения Сергея Кравцова ждет ответственный разговор с премьером, если ситуация в отрасли не поменяется, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании, трансляция велась на телеканале Думы. В обращении к главе профильного комитета ГД Ольге Казаковой он добавил, что также вероятна ротация председателей.

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Мы подойдем к тому, что нам надо будет ротировать председателей комитетов. Почему — если в отрасли, в министерстве ситуация не будет меняться, кто будет нести ответственность? В том числе председатель комитета. Потому что вы вырабатывали кадровые решения, — заявил Володин.

Он призвал Кравцова «поменять отношение» или признать, что в отрасли «много проблем», и решать их коллективными усилиями. В противном случае, подчеркнул Володин, «это разговор очень ответственный, который будет обсуждаться с председателем правительства».

Кроме того, Володин коснулся цифровизации школьного образования, которая волнует избирателей. Сергей Кравцов согласился с проблемой и заверил, что «мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения».

Также Кравцов заявил, что Минпросвещения будет уделять пристальное внимание проблеме дефицита кадров. По его словам, имеется четкий план дальнейшей работы, заданный посланием президента и указами главы государства. Кроме того, он указал на необходимость повышения оплаты труда и престижа педагогической профессии.