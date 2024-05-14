Шольц исключил обсуждение мира с Россией на конференции в Швейцарии

Мир с Россией и урегулирование конфликта на Украине не будут обсуждаться на конференции в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Stern.

«Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: мы там не будем вести переговоры об окончании войны. В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», — рассказал политик.

Шольц также добавил, что главными темами конференции станут вопросы безопасности атомных электростанций, экспорта зерна, обмен военнопленных и табу на применение ядерного оружия.