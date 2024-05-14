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В Кремле прокомментировали перестановки в Минобороны РФ

Кремль не видит рисков возможной дезорганизации в работе вооруженных сил после ожидаемого назначения министром обороны гражданского лица - бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Газета.Ru

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Занимавший эту должность до него Сергей Шойгу указом президента стал секретарем Совбеза РФ. Москва24

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