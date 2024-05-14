Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину проходит на фоне нервозности Киева, Европы и США из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО), считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих целей в СВО.

"Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", - констатировал представитель Кремля. И заявил: "Мы намерены добиваться своих целей".