Песков назвал некритичным запрет Байдена на импорт урана из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некритичным запрет главы США Джо Байдена на импорт урана из России.

Как подчеркнул представитель Кремля, данное решение американской стороны не критично для российской атомной отрасли.

«Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене, и как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли», — подчеркнул Песков.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

До этого главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

Так он прокомментировал обращение компании Centrus к властям США с просьбой дать фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана.