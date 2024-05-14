«Рэмбович»: о чем говорит прозвище будущего министра обороны

Предложенный президентом России Владимиром Путиным на пост министра обороны Андрей Белоусов уже получил в народе прозвище «Рэмбович», обыгрывающее его отчество. Об этом пишет «Царьград».

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства — министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности до назначения новых. На должность министра обороны в новом правительстве президент предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«У будущего министра обороны Андрея Рэмовича в Сети уже появился народный позывной: «Рэмбович», – обратил внимание военкор Александр Сладков.

При этом Андрей Белоусов не первый среди руководства российского военного ведомства, кто был удостоен такой славы. Ранее прозвище «Генерал Армагеддон» получил бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин.

«То, что новый министр еще даже до формального назначения получил народный позывной, напрямую отсылающий к герою когда-то культовых боевиков, – говорит об огромном запросе общества на сокрушительную эффективность нашего военного ведомства», - отметил военный обозреватель Влад Шлепченко.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что Андрей Белоусов обладает «огромным практическим опытом работы», а также известен стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению задач. Он выразил уверенность, что назначение Белоусова поможет достичь победы в специальной военной операции и «повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону».