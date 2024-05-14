Переход Сергея Шойгу в Совет безопасности РФ не является понижением в должности, поскольку его новый пост играет большое значение для России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос. Это очень высокий государственный пост с широким объемом задач, играющий значение для целой страны», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что новая должность Шойгу включает в себя непосредственный контакт с главой государства. Вечерняя Москва