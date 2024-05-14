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Песков: Путин встретится с новым кабмином после утверждения всех кандидатур

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первая встреча президента России Владимира Путина с новым кабмином будет готовиться после окончательного утверждения всех кандидатур.

Путин встретится с новым кабмином после утверждения всех кандидатур
© globallookpress.com
«По мере того, как уже будут произведены окончательно утверждения и назначения в кабинет министров, будем готовить первую встречу президента с кабинетом министров, с правительством», — сообщил Песков.

Ранее на сайте Кремля официально опубликовали все назначения в руководстве администрации президента России Владимира Путина.

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