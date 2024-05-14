Гарри Минх переназначен на должность полпреда президента в Госдуме. Об этом 14 мая сообщается на сайте Кремля.

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Указом глава государства назначил Гарри Минха полномочным представителем президента Российской Федерации в Государственной Думе. Помимо этого, Артур Муравьев переназначен на должность полпреда президента в Совете Федерации.

Александр Коновалов в свою очередь продолжит представлять президента в Конституционном суде.

Как писала «Парламентская газета», Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначениях в администрации президента. В частности, руководителем администрации назначен Антон Вайно, первыми заместителями руководителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя — Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.