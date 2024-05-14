Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Своими указами глава государства назначил:
- Антона Вайно главой администрации президента РФ.
- Алексея Дюмина помощником президента.
- Левитина спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
- Николая Патрушева помощником президента.
- Кириенко и Громова первыми заместителями главы АП РФ.
- Пескова пресс-секретарем президента РФ и замглавы его администрации.
- Максима Орешкина повысил в должности с помощника президента до замглавы АП РФ.
Также Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах.