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Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента
© РИА Новости

Своими указами глава государства назначил:

  • Антона Вайно главой администрации президента РФ.
  • Алексея Дюмина помощником президента.
  • Левитина спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
  • Николая Патрушева помощником президента.
  • Кириенко и Громова первыми заместителями главы АП РФ.
  • Пескова пресс-секретарем президента РФ и замглавы его администрации.
  • Максима Орешкина повысил в должности с помощника президента до замглавы АП РФ.

Также Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах.