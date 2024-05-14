Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Своими указами глава государства назначил:

Антона Вайно главой администрации президента РФ.

Алексея Дюмина помощником президента.

Левитина спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Николая Патрушева помощником президента.

Кириенко и Громова первыми заместителями главы АП РФ.

Пескова пресс-секретарем президента РФ и замглавы его администрации.

Максима Орешкина повысил в должности с помощника президента до замглавы АП РФ.

Также Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах.