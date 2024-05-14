Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ

Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента России и пост заместителя руководителя администрации главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарем президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

56-летний Песков работает пресс-секретарем Путина с 2008 года - тогда нынешний глава государства возглавлял правительство. В 2012 году, после избрания Путина президентом, Песков перешел в администрацию главы государства в ранге заместителя ее руководителя.