Мэр российского курорта подал в отставку

Глава города Сочи Алексей Копайгородский написал заявление об увольнении в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщил Telegram-канал администрации Краснодарского края. Газета.Ru

«Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре», — говорится в сообщении администрации. Lenta.ru

Вопрос об отставке главы Сочи будет рассмотрен на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая. NSN.FM

Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. ТАСС