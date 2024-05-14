Косачев рассказал о главных результатах развития российской государственности

Два дня в Совете Федерации (как и в ГосДуме) идут конституционные процедуры, связанные с формированием нового состава правительства. В таком формате парламент включился в работу, ранее являвшуюся исключительной прерогативой Президента, впервые - поправки в Конституцию страны внесены в 2020 году.

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И никому, подчеркну - никому даже в голову не может прийти, что в этом процессе участвуют какие-то внешние силы. Конституция России исчерпывающим образом защищает суверенитет нашей страны, где единственным источником власти являются ее граждане, мы с вами и никто иной.

В нашей стране так было, увы, не всегда - вспомним отдельных персонажей российских правительств в 90-е годы, явно пролоббированных тогдашними многочисленными "советниками" и "консультантами" из-за рубежа.

И так продолжается в некоторых других странах бывшего СССР. Достаточно взглянуть на нынешнюю Украину и нынешнюю Молдавию, где судьбы президентов, премьеров и прочих министров зависят исключительно от умонастроений в Вашингтоне и Брюсселе. Как тут не вспомнить претендующее, уверен, на навечное вхождение в новейшую историю десуверенизации признание тогдашнего руководителя украинской делегации на сорванных стамбульских переговорах 2022 года: "Вам, россиянам, хорошо - с одним начальником согласовывать надо, а нам приходится сразу с тремя". Читай - Киев, Брюссель и Вашингтон.

И сегодня же предстоит судьбоносное решение парламента Грузии - окончательное принятие закона о "прозрачности иностранного влияния". У всего мира на виду многотысячные демонстрации протеста на улицах Тбилиси. Конечно, эта акция, как и киевский майдан в свое время, активно спонсируется извне, теми, кто не хотел бы никакой прозрачности в своих действиях на территории Грузии.

Но есть среди протестующих, не сомневаюсь, достаточно много людей, искренне не согласных с законопроектом и выступающих, как им кажется, в защиту своей страны, ее свободы и суверенитета.

И эти люди искренне заблуждаются, полагая, что свобода Грузии обеспечивается союзничеством с Западом. Не бывает настоящей свободы, опирающейся только на внешнюю поддержку. Это всего лишь иная, более изящно упакованная, но от того не менее опасная форма неоколониальной зависимости. Когда и законы принимаются только по согласованию с "тремя начальниками", и парламент формируется так же, не говоря о правительстве.

В последние годы Грузия, и это нельзя не признать при всех известных сложностях в наших отношениях, вела себя как самодостаточная и суверенная страна. В том числе отказавшись участвовать в антироссийских санкциях Запада, чего от Тбилиси никак не ожидали ни Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Источником власти в любой суверенной стране может быть только ее народ, и никто другой. Мы добились этого для себя в России, несмотря на оголтелое давление извне. И это главный результат развития российской государственности за все последние десятилетия. Пожелаем того же всем нашим соседям, дружественным и пока еще нет - ведь характер сугубо двусторонних отношений по определению не должен быть враждебным, как бы того ни добивались пришлые "советники" и "консультанты".