«Его даже жаль»: в МИД РФ разоблачили ложь премьера Великобритании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла ложью слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа. Своим мнением по данному вопросу она поделилась в Telegram-канале.

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Напомним, что ранее Сунак обвинил Москву в приближении мира к ядерной эскалации. Он обратил внимание на то, что решение России прекратить поставки газа крайне негативно отразилось на жизни граждан и поставило под угрозу энергобезопасность Великобритании.

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?», — написала официальный представитель МИД РФ.

Она утверждает, что действия именно украинской стороны приводят к ядерной эскалации. Захарова указала на то, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС. Кроме того, она опровергла факт прекращения поставок Россией газа. В МИД отметили, что «оставшаяся работоспособной нитка — трубопровод B газопроводной системы СП-2 — и сейчас сохраняет работоспособность». Однако он закрыт со стороны Запада, добавили там.

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Как заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис, объявлением о подготовке ядерных учений Россия четко дала понять, что ввод войск стран НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с РФ.