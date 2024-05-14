Пушков прокомментировал реакцию Запада на назначение Белоусова

Накануне президент России Владимир Путин предложил на пост главы Минобороны Андрея Белоусова. Сразу после этого страны Запада высказали свою обеспокоенность данным фактом. Одни тут же призвали увеличить военную помощь Киеву, другие увидели в этом важный и интересный шаг. При этом на Украине решили, что из-за нового назначения «все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК».

Такую реакцию уже прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он сделал это коротко и ёмко: «Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя».

Появились подробности тайной жизни предложенного Путиным министра обороны

Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ уделили особое внимание изменениям в руководстве министерства обороны и других ведомств в России. Они поместили новости о недавно объявленных перестановках на первые полосы, а также назвали их «значительными» и «неожиданными», больше всего заинтересовавшись экономическим прошлым Андрея Белоусова.