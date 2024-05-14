Путин подпишет совместное заявление с китайским лидером

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Китае подпишут совместное заявление, а также несколько других двусторонних документов. Об этом пресс-служба Кремля.

«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов», — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о планируемом визите Владимира Путина в Китай. Российский лидер посетит страну по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая.

Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, а также посетят Пекин и Харбин.