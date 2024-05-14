В России оценили запрет США на импорт урана из РФ

Запрет на импорт урана из России ударит по самим Соединенным Штатам. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подписанный американским лидером Джо Байденом соответствующий законопроект.

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Данный выпад США - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС - ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, отметил Антонов.

Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Посол напомнил, что США не имеют достаточного количества национальных обогатительных мощностей, а потому подобными действиями Вашингтон наносит ущерб своей же экономике.

Финансовые потери для США будут куда больше, чем для нашей страны, подчеркнул дипломат. Однако, добавил он, американским стратегам главное навредить России.

Он подчеркнул, что санкции американской администрации не приносят нужных результатов. Жизнь подтвердила, что российская экономика готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды.

Антонов выразил уверенность в том, что российские профильные компании просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах. А вашингтонским горе-стратегам придется кусать локти, заключил дипломат.