В Крыму ответили на отказ НАТО в восстановлении Украины в случае ее поражения

Условия, озвученные НАТО для восстановления Украины после окончания специальной военной операции, циничны, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Его слова передает РИА Новости.

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Так на полуострове отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который засомневался в смысле восстановления Украины. По его мнению, в случае поражения Киева в противостоянии с Российской армией будет бессмысленно тратить силы и средства на это.

«НАТО в очередной раз демонстрирует цинизм и проявление колониальной политики по отношению к Украине. Для Запада Украина не более чем колония и буферная зона, с которой будут выжимать все ресурсы, покуда это возможно, а потом выбросят», — сказал Чегринец.

По его мнению, те регионы, которые Россия взяла под свой контроль, будут восстановлены и начнут активно развиваться.

Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения

На слова Столтенберга ответила и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что альянс рассматривает Украину только в качестве инструмента реализации антироссийского курса и будущее Украины интересует НАТО только в этом контексте.